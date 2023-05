Barzelletta: ecco l’amante!

Uno uomo rientra a casa di sorpresa, per cogliere sul fatto la moglie con l’amante; tutto arrabbiato entra in casa e urla “Parla, sciagurata, dov’è il tuo amante, lo so che è in casa!”. La moglie, in vestaglia, con aria falsamente innocente: “Ma no, caro, cosa dici! Ti giuro che non c’è nessuno!”“Non ti credo!”. Allora incomincia dalla cucina, controlla: “Qui non c’è…”. Va nel bagno, controlla: ” Qui non c’è…”.Va in tinello, controlla: “Qui non c’è…”. Controlla nell’armadio della camera da letto, apre le porte dell’armadio… Non c’è! Allora guarda sotto il letto… E lo trova!

“Ecco dove stava, questo vigliacco, questo maledetto! Eccolo qui, il bastardo, dove si era nascosto…”

L’uomo con calma esce da sotto il letto, si alza in piedi… è un energumeno di due metri per due; classica cicatrice da duro sulla guancia. si mette a fissare il marito dritto negli occhi, in silenzio.

Il marito allora:

“Eeeeh….no, qui ce n’è uno, ma non è lui!”

Se questa barzelletta ti è piaciuta metti like e condividi… Alla prossima!