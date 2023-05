Barzelletta: “Non andare dal medico, c’è un computer nel nuovo locale in fondo a questa via che può diagnosticare qualsiasi cosa molto più…

Un uomo incontra un vecchio compagno di scuola per strada e tra una chiacchiera e un’altra gli dice: “ho un braccio che mi fa veramente male dovrei farmi vedere da un medico“.e l’altro gli risponde: “non andare dal medico, c’è un computer nel nuovo locale in fondo a questa via che può diagnosticare qualsiasi cosa molto più rapidamente di un qualsiasi medico basta che gli dai un campione delle tue urine e il computer diagnostica il tuo problema e ti dice cosa fare costa solo 10 €!“ L’uomo si convince quindi a prendere un campione delle sue urine e va dove gli è stato consigliato. Il computer inizia l’analisi e in pochi istanti produce un ticket con la diagnosi: “il gomito del tennista. Fai degli impacchi con acqua calda e tieni il braccio a riposo.in un paio di settimane starai meglio”.

Impressionato e incredulo di questa nuova tecnologia e di come cambierà la medicina del futuro inizia pensare a come il computer possa essere ingannato. Decide di provare quindi a prendere un contenitore e ci mette un po’ di acqua del wc, feci del suo cane, urine della figlia e anche quelle della moglie. L’indomani torna al locale inserisce 10 € nel computer e porge il barattolo contenente tutto il miscuglio.

Il computer inizia le sue analisi ed emette la seguente diagnosi: l’acqua del tuo gabinetto è troppo dura usa un anticalcare.il tuo cane alle pulci. Fagli un bel bagno con uno Shampoo adatto. Tua figlia fuma erba, parlaci.tua moglie incinta ma il bambino non è tuo vai da un avvocato