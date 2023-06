Barzelletta: quattro mamme molto cattoliche…

Quattro mamme molto cattoliche e un po’ all’antica sono sedute a bere un tè e a parlare con orgoglio dei propri figli… La prima dice alle altre: “ mio figlio è prete e quando entra in una stanza tutti

gli dicono… reverendo padre”. La seconda dice: “ah si? pensa che mio figlio è vescovo e quando entra in una stanza tutti gli dicono…vostra eccellenza”. La terza abbassa la tazza da tè e dice:”mio figlio è cardinale e quando entra in una stanza tutti gli dicono…vostra emminenza!”

La quarta mamma, in silenzio continua a bere il suo tè. Le altre la guardano aspettando…La quarta mamma non sembra essere, invece, particolarmente colpita dalle parole delle sue amiche e continua a sorseggiare il suo tè. Notando la sua apparente indifferenza, le altre mamme la guardano ed aspettano che dica la sua.

Ed ecco che, improvvisamente, smette di bere ed esclama: “Mio figlio e’ bellissimo!e’ alto un metro e novanta, muscoloso,veramente stupendo e fa lo spogliarellista!!!quando entra in una stanza tutti dicono….. ohhhhhhhhh dio!!!!!!”