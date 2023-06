Barzelletta: una gorilla sola soletta

Allo zoo c’è una femmina di gorilla sola.

E’ sola da troppo tempo e inizia a comportarsi in modo strano.

Il motivo è chiaro al direttore: non ci sono gorilla maschi in grado di farle compagnia. Il direttore dello zoo, dopo averci pensato un po’, decide di fare una proposta al guardiano dello zoo, Menelao:

“Senti Menelao, è giunto il momento di dimostrare l’attaccamento al tuo lavoro: come sai la gorilla è sola da tanto tempo. Ha proprio bisogno di un maschio. E io ho pensato che potresti occupartene tu. Prima di rispondere pensaci bene, perché 5.000 euro sono sempre 5.000 euro…”

Menelao ci pensa un po’ e risponde: “Direttore, accetto. Ma a 3 condizioni:

1°: non deve venirlo a sapere nessuno;

2°: se nascono dei figli, non sono disposto a riconoscerli;

3°: 5.000 euro non li ho, posso pagare a rate?”