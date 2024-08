Batterie al litio pericolose? Ecco quando possono prendere fuoco o esplodere

Le batterie al litio sono ormai onnipresenti, dagli smartphone alle auto elettriche, e rappresentano uno dei pilastri della tecnologia moderna. Tuttavia, nonostante i loro numerosi vantaggi, queste batterie non sono esenti da rischi, come dimostrano diversi episodi di cronaca in cui hanno preso fuoco o addirittura sono esplose. In questo articolo analizzeremo i motivi per cui ciò accade e come si può prevenire questo pericolo.

Gli oggetti di uso quotidiano che contengono batterie al litio sono numerosi e spaziano dagli smartphone e computer portatili, alle biciclette e monopattini elettrici, fino alle automobili elettriche. Esistono diverse tipologie di batterie al litio, ognuna progettata per specifici utilizzi. Queste batterie sono apprezzate per la loro alta densità energetica, il peso ridotto e la capacità di essere ricaricate, caratteristiche che le rendono ideali per dispositivi come tablet, notebook, powerbank e sigarette elettroniche. Tuttavia, accanto ai numerosi vantaggi che offrono, è importante considerare anche i rischi associati al loro utilizzo.

Le batterie al litio, infatti, possono risultare pericolose. In particolari circostanze, possono surriscaldarsi, incendiarsi o addirittura esplodere. Come evidenziato da Giulia Manzi su Money.it, il calore è il principale nemico di questi accumulatori, poiché il surriscaldamento può compromettere la loro sicurezza. “Le batterie al litio possono essere pericolose, prendere fuoco ed esplodere, sia perché sono particolarmente soggette al surriscaldamento, sia perché potrebbe danneggiarsi lo strato protettivo (separatore) che separa le varie pellicole metalliche al loro interno”. Se questo strato protettivo viene danneggiato, l’energia immagazzinata può essere rilasciata in modo improvviso e incontrollato.

Numerosi sono i casi di auto elettriche, come le Tesla, che hanno preso fuoco o sono esplose a causa del surriscaldamento o di urti violenti. Oltre al rischio di surriscaldamento, le batterie al litio danneggiate possono anche emettere gas tossici. Inoltre, gli incendi causati da queste batterie sono notoriamente difficili da estinguere, a causa della loro rapida e vasta propagazione.

Conoscere questi rischi e adottare misure preventive è fondamentale per minimizzare il pericolo associato all’uso delle batterie al litio, sia nei dispositivi di uso quotidiano sia nei veicoli elettrici.