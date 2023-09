Bebe Vio ancora in vetta al mondo

L’Italia ha aperto in grande stile la Coppa del Mondo paralimpica a Busan, portando a casa quattro medaglie nella sola giornata di sabato. L’eccezionale Bebe Vio si è distinta ancora una volta, vincendo la gara di fioretto femminile B e continuando la sua striscia vincente nel circuito iridato. La sua serie di successi inizia da Pisa, passa per Nimes e Varsavia, e si consolida con la vittoria post-infortunio a Busan.



Ma non è stata solo la Vio a brillare: Andreea Ionela Mogos e Edoardo Giordan hanno conquistato due argenti nelle categorie fioretto femminile A e sciabola maschile A, rispettivamente. A completare il quadro delle medaglie italiane, il bronzo è andato a Matteo Dei Rossi nella sciabola maschile A.



Bebe Vio, l’indiscussa protagonista della giornata, ha continuato il suo percorso verso la qualifica alle Paralimpiadi di Parigi 2024. La sua competizione è iniziata dalla fase a gironi, dalla quale è uscita indenne, vincendo cinque incontri su cinque e incassando una sola stoccata. Il suo talento si è poi dimostrato nel match contro la connazionale Alessia Biagini, sconfitta con un punteggio di 15-9. Avanzando, ha poi battuto la georgiana Irma Khetsuriani 15-5, garantendosi un posto sul podio. La semifinale l’ha vista trionfare sulla giapponese Anri Sakurai con un dominante 15-2. Il match finale contro la thailandese Jana, numero uno del ranking mondiale, è stato l’apice della sua giornata, con una schiacciante vittoria per 15-1.



Al termine della sua straordinaria performance, Bebe Vio ha condiviso la sua felicità: “Sono super felice per questa vittoria, ma lo sono ancora di più per le tante medaglie che abbiamo vinto oggi. E tra un mese esatto ci saranno i Mondiali a Terni. Non vedo l’ora.”



Una giornata veramente memorabile per la squadra italiana, che si proietta con fiducia e determinazione verso i prossimi impegni.