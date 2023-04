Bebe Vio non delude mai, un’altra grande vittoria

Bebe Vio, schermitrice paralimpica italiana, ha aggiunto un altro trofeo alla sua già lunga lista di successi. La campionessa ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto femminile categoria B nella tappa della Coppa del Mondo a Nimes, in Francia.



La vittoria di Bebe Vio è stata ancora più significativa poiché, dopo due anni lontana dalle gare a causa di un infortunio, non era sicura di essere ancora competitiva con le nuove giovani atlete arrivate sulle pedane.



Dopo la gara, Vio ha affermato di essere “super felice” della sua performance e di aver sconfitto anche le avversarie provenienti dall’Asia. “È una vera e propria invasione dall’est: coreane, tailandesi, hong-konghine ma soprattutto una banda di cinesi che hanno ricominciato a vincere tutte le gare…”, ha dichiarato la schermitrice.



La finale del torneo è stata una sfida contro la thailandese Saysunee Jana, che Vio ha battuto con un punteggio di 15-8. Questa vittoria segue la sua recente vittoria nella prova di Pisa, dove è tornata a gareggiare dopo le Paralimpiadi di Tokyo 2020.



Nonostante questi grandi successi sportivi, Bebe Vio ha anche altri importanti impegni accademici a cui sta dedicando tempo ed energia. Dopo la gara prevista per domani, domenica 23 aprile, si concentrerà sull’ultimo esame universitario e sulla tesi di laurea, che presenterà il 15 maggio.



La vittoria di Bebe Vio nella Coppa del Mondo di scherma è stata una grande dimostrazione della sua tenacia e della sua dedizione allo sport, ma anche della sua capacità di bilanciare gli impegni sportivi e accademici. Siamo orgogliosi di avere una campionessa così straordinaria nella nostra squadra italiana!