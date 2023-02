Beffa Meloni, migranti in aumento

Beffa Meloni: a gennaio sono aumentati i migranti arrivati con le navi di Stato. Nonostante il tentativo del Governo di bloccare le ong, infatti, gli sbarchi continuano ad aumentare: sono 4959 gli arrivi di gennaio, il 65% in più rispetto all’anno scorso, cinque volte in più rispetto al 2021.

Sbarchi in crescita

Ma i migranti, e qui sta il paradosso della Meloni, non vengono portati in Italia dalle ong, bloccate dal Decreto Piantedosi (a gennaio hanno slavato solo 442 persone, meno del 10% del totale degli arrivi), ma dalla Gurdia costiera italiana che, giustamente, continua a soccorrere le vittime dei trafficanti del mare che arrivano dalla Cirenaica, dalla Tripolitania e dalla Tunisia, con a bordo centinaia di poveri disgraziati subsahariani. Le navi di Stato italiane continuano anche con i respingimenti verso la Libia.

Decreto Piantedosi

Proprio oggi il Decreto Piantedosi arriva in aula a Montecitorio per la conversione in legge, con qualche modifica rispetto al testo originale, compresa la clausola cosiddetta “salva ong”, secondo cui “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima”. Probabile che il governo ponga la fiducia.