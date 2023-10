Belen sta male, lascia i figli ai genitori e si trasferisce da Elio Gossip, Politica

Belen Rodriguez, celebre showgirl e personalità televisiva, ha fatto una scelta significativa nella sua vita personale e professionale, trasferendosi da Milano a Brescia in cerca di serenità e tranquillità accanto al suo nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni. Questo inaspettato cambiamento è avvenuto dopo un periodo di silenzio sui social e alcune indiscrezioni riguardanti la sua salute, con Fabrizio Corona che ha accennato in televisione al fatto che “non sta bene“. Belen Rodriguez non si mostra più sui social: cosa sta accadendo La showgirl ha deciso di lasciare il caos mediatico di Milano per trovare rifugio nei dintorni di Brescia, lontano dai flash dei paparazzi e dalla frenesia della metropoli. Tuttavia, la scelta di Belen ha comportato anche la separazione temporanea dai suoi figli, Santiago e Luna Marì, che rimangono a Milano con i nonni e i rispettivi padri, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Deianira Marzano, gossippara di Instagram, ha rivelato su social media che la showgirl si è trasferita da circa un mese, ma i suoi figli continuano a trascorrere le domeniche con lei e il nuovo compagno a Brescia. Questi incontri familiari, a casa di Elio Lorenzoni, sembrano diventare un momento di ritrovo affettuoso anche per i fratelli di Belen, in particolare Cecilia e Ignazio.

Elio Lorenzoni, chi è il nuovo compagno della conduttrice

Nonostante il trasferimento, Belen Rodriguez ha mantenuto un profilo social discreto, pubblicando raramente e con cura, condividendo citazioni significative e immagini che evidenziano la presenza di Elio nella sua vita. La sua assenza dai riflettori mediatici è notevole, e persino i paparazzi sembrano non averla intercettata da diverse settimane.

Fabrizio Corona, intervenendo in televisione, ha rivelato che Belen “non sta bene” ma ha anche assicurato che si riprenderà. La showgirl ha rinunciato a due ospitate televisive, prendendosi un periodo di pausa per dedicarsi a se stessa e ritornare più forte di prima. Nel frattempo, i genitori di Belen, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, sono al suo fianco e si prendono cura dei nipoti, come testimoniato dalle immagini ricorrenti sul profilo della nonna, dove compaiono spesso Santiago e Luna Marì.

Il trasferimento di Belen a Brescia rappresenta un capitolo nuovo e intrigante nella sua vita, e i fan aspettano con ansia di vedere come questa nuova fase si svilupperà per la carismatica showgirl.