Benzina: i prezzi salgono ancora

Prezzi della benzina in rialzo questa settimana, sia al barile che alla pompa. Le rilevazioni di Staffetta Quotidiana. La tendenza al rialzo dei prezzi dei carburanti continua a farsi sentire sulla rete di distribuzione. Le quotazioni internazionali di benzina e diesel siano ancora in crescita. Sabato scorso Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e del gasolio. Un’azione che è stata seguita da Q8, mentre Tamoil ha registrato un incremento di un centesimo al litro sul gasolio.

Benzina in rialzo, gli indicatori schizzano in alto

Ecco in dettaglio gli indicatori sul prezzo della benzina in rialzo. Il prezzo medio praticato della benzina in modalità self si attesta a 1,847 euro/litro (rispetto all’1,841 euro/litro di venerdì), con i diversi marchi che oscillano tra 1,839 e 1,857 euro/litro (no logo a 1,834 euro/litro). Per quanto riguarda il gasolio self, il prezzo medio praticato è di 1,685 euro/litro (rispetto all’1,679 euro/litro precedente), con le compagnie che offrono prezzi compresi tra 1,675 e 1,700 euro/litro (no logo a 1,669 euro/litro). I prezzi praticati per il Gpl variano tra 0,734 e 0,752 euro/litro (no logo a 0,713 euro/litro). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,450 e 1,556 euro/litro (no logo a 1,466 euro/litro).

