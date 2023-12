Beppe Grillo è ricoverato all’ospedale di Cecina. Il leader storico del Movimento Cinque Stelle si è presentato nella mattina di domenica 10 dicembre al pronto soccorso del presidio cecinese. Secondo le prime indiscrezioni, non si tratterebbe di niente di grave ma il comico e politico genovese è stato comunque trattenuto anche nella giornata di lunedì 11 dicembre per accertamenti e cure nel reparto di Osservazione Breve dell’ospedale. Ne dà notizia Il Tirreno.

Non è la prima volta che Grillo (75 anni) si rivolge al pronto soccorso di Cecina, come ogni altro normale cittadino. Del resto il garante e fondatore del Movimento 5 Stelle possiede una villa sulla spiaggia di Marina di Bibbona, dove trascorre periodi di vacanza e villeggiatura più volte durante il corso dell’anno. Una presenza dunque ben nota alla cittadinanza locale.