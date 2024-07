Bergamo, donna di 59 anni accusa un malore e muore nel parco acquatico

Antegnate, una tragedia ha colpito il parco acquatico Center Park. Intorno alle 10:30, una donna di 59 anni è caduta in una piscina e ha perso la vita. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale, in quello che sembrava essere un giorno di svago e relax. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe accusato un malore improvviso. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, tra cui automedica, auto infermieristica e un’ambulanza, non è stato possibile salvarla. Il personale medico ha tentato ogni manovra per rianimarla, ma purtroppo, tutti gli sforzi sono risultati vani. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto. Le autorità stanno cercando di chiarire le circostanze esatte dell’incidente, mentre la comunità locale è sotto shock per questa improvvisa e drammatica scomparsa. L’intero episodio ha lasciato tutti con un grande senso di tristezza e incredulità. Il Center Park, luogo di divertimento per molte famiglie, si è trasformato in teatro di un evento tragico. I pensieri di tutti vanno alla famiglia della vittima, colpita da un lutto così improvviso e inaspettato.