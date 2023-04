Berlusconi, lo sfogo di Zangrillo: “Quante cazz..!”

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia e ex premier italiano, è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano il 5 aprile a causa delle complicazioni di una polmonite. Il suo medico personale, Alberto Zangrillo, ha lasciato l’ospedale visibilmente frustrato e ha espresso il suo disappunto nei confronti delle voci diffuse sui social media e sui giornali online riguardo alla salute del suo paziente.



Zangrillo ha commentato davanti ai cronisti che si erano radunati all’ospedale: “C’è un sacco di gente che si diverte a dire cazzate. Parlatene con quelli che su Twitter, sui social e sul Corriere e Repubblica online dissertano su cose che conoscono per niente.” Ha inoltre rivelato che Berlusconi soffre di una forma di leucemia, un dettaglio finora tenuto riservato tra lui e l’ex premier, confermando così una notizia precedentemente pubblicata sul Corriere della Sera.



Visibilmente stanco, Zangrillo ha esortato i giornalisti a pensare alle proprie famiglie e a lasciare l’ospedale. Dopo aver salutato i cronisti, è rientrato nel suo studio, per poi uscire pochi minuti dopo per lasciare l’ospedale e augurare loro la “buonanotte”.



La salute di Silvio Berlusconi è stata oggetto di molta attenzione da parte dei media italiani negli ultimi anni, data la sua lunga carriera politica e il suo ruolo di figura pubblica di spicco. Tuttavia, il suo medico personale ha espresso frustrazione nei confronti delle speculazioni e delle voci non verificate diffuse sui social media e ha sottolineato l’importanza di fare affidamento su fonti affidabili per le informazioni sulla salute di una persona.