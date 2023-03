Berlusconi ricoverato al San Raffaele

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stato ricoverato ieri, lunedì 27 marzo, presso l’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex primo ministro italiano, che ha 86 anni, avrebbe accusato dei dolori durante la giornata di lunedì, ma è riuscito ad arrivare autonomamente all’ospedale lombardo e si prevede che possa essere dimesso già domani mattina.



Non è la prima volta che Berlusconi viene ricoverato presso il San Raffaele: l’ultima volta è stata poco più di un anno fa, nel gennaio del 2022, a causa di un’infezione alle vie urinarie che aveva richiesto l’applicazione di terapie massicce. Nel corso degli ultimi anni, l’ex premier italiano è stato ricoverato diverse volte per problemi di salute, tra cui l’operazione a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica nel giugno 2016 e l’operazione per un’occlusione intestinale nel 2019.



Nel settembre 2020, Berlusconi aveva contratto il virus Sars-CoV-2 e aveva sviluppato i sintomi del Covid-19, tra cui una polmonite bilaterale. La notizia del ricovero di Berlusconi ha destato preoccupazione tra i suoi sostenitori e gli esponenti politici di Forza Italia, il partito da lui fondato.