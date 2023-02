Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riesce addirittura nel miracolo di mettere dalla stessa parte Silvio Berlusconi e Vauro. Uscito dal seggio di Milano dove ha appena votato per le elezioni Regionali, il leader di Forza Italia rilascia delle dichiarazioni contro il capo del governo ucraino che stupiscono tutti. Berlusconi accusa in pratica Zelensky di essere il responsabile della guerra che sta devastando il suo Paese. Non certo il presidente russo Vladimir Putin. Parole che fanno scoccare la scintilla nel vignettista del Fatto Quotidiano che con il Cavaliere vorrebbe imitare il bacio sanremese tra Rosa Chemical e Fedez.

Berlusconi attacca Zelensky

“Io a parlare con Zelensky, se fossi stato il presidente del Consiglio, non ci sarei mai andato, perché stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili. Bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto. Quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore”. Sono queste le dichiarazioni rilasciate domenica sera a Milano da Berlusconi che stanno mettendo in grave imbarazzo il premier Giorgia Meloni. L’ex premier evidentemente non ha retto più dopo mesi di forzato silenzio.

Vauro vuole dare un bacio a Berlusconi

“Tra un po’ Zelensky ce lo troviamo anche al citofono, con la sua magliettina verde. – questo il commento di Vauro, rilasciato durante Non è l’Arena su La7 di cui è ospite nella serata di domenica – Stasera ce l’ho anche io, ma raramente indosso anche giacca e cravatta. Però se andassi a Bruxelles, ammesso che non volessi fare colpo sulla von der Leyen mostrandogli i muscoletti, per rispetto al Parlamento europeo, ci andrei con un abbigliamento più dignitoso. Detto questo, non perdiamo di vista Berlusconi”.

“Se fosse qui Silvio Berlusconi, io bacerei in bocca Silvio Berlusconi. – dichiara senza peli sulla lingua Vauro – Ha detto una sacrosanta verità, non so per quale motivo, se per i suoi affari con Putin. Ma ha detto la sacrosanta verità su questa guerra drammatica e tragica. Ha detto che c’è un invasore come Putin, cattivissimo e crudele da condannare. Ma che c’è anche un pupazzo presidente che sta facendo massacrare il suo popolo per interesse degli Stati Uniti. E noi gli andiamo dietro come pecoroni. E se ci sarà un’escalation, ovviamente io auspico di no ma la tendenza purtroppo sembra quella, e si arriverà ad usare le armi nucleari tattiche, queste esploderanno in Europa. La nostra economia sta andando in crisi perché noi seguiamo gli interessi di Biden, degli inglesi e di tutta questa cricca. Noi abbiamo chiuso gli occhi sul Donbass per otto anni. Berlusconi stasera non fa altro che ricordare gli accordi di Minsk”, conclude il vignettista.

