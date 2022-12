Biden a Zelensky: “Lei è l’uomo dell’anno”

”Lei è l’uomo dell’anno. Lei è assolutamente l’uomo dell’anno”, è quello che ha detto il presidente americano Joe Biden al leader ucraino Volodymyr Zelensky ricevuto alla Casa Bianca. Una visita storica in cui Biden ha promesso di aumentare il sostegno all’Ucraina: “Continueremo a rafforzare la capacità dell’Ucraina di difendersi, in particolare la difesa aerea”.

Vladimir Putin sta cercando di usare l'”inverno come arma” in Ucraina, questa è la tesi americana. “Il popolo ucraino non si è fatto intimidire. Siamo con voi, al vostro fianco. Gli ucraini con il loro coraggio sono un’ispirazione per il mondo” ha detto Biden aggiungendo che “gli Stati Uniti vogliono una pace giusta”.



Da parte sua Volodymyr Zelensky ha voluto specificare che “la guerra non è finita”. Zelensky ha consegnato a Biden una medaglia, l’Hero Award, che gli è stata data da un soldato ucraino. “Non meritata ma grazie, un onore”, ha detto il presidente americano. “Un uomo, un vero eroe, mi ha detto di passarti questo riconoscimento. È un uomo coraggioso e mi ha detto di darla a un presidente coraggioso. È un croce per il merito militare”, ha spiegato Zelensky.