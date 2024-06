Biglietti aerei sotto i 30 euro, esistono ancora: ecco quando e per dove. I “trucchi” contro il rincaro dei voli

Anche noi abbiamo scritto, in questi ultimi mesi, del rincaro dei prezzi per i voli aerei e delle problematiche relative al costo del carburante per via delle ben note tensioni geopolitiche. Eppure, molte compagnie aeree hanno messo sul mercato oltre 20 milioni di biglietti a meno di 30 euro, tasse incluse, per destinazioni che varcano anche i nostri confini. Avete capito bene. Siamo ben lieti di correggerci, dunque, ma cerchiamo di capire come ciò sia possibile. Le compagnie chepropongono tariffe ribassate sul 40% del totale dei posti disponibili sono Ryanair, easyJet, Wizz Air, Vueling, Volotea, Transavia ed Eurowings. Dunque, le Low cost che ultimamente avevano annunciato politiche aziendali meno convenienti per il viaggiatore. Come il lettore ricorderà, un’analisi preliminare condotta dal Corriere della seraprevedeva per il 2024 un rialzo di oltre il 30% rispetto allo scorso anno. Insomma, cosa è cambiato? Lo spiega ancora il Corriere della sera: “Basta prenotare alle spalle dei grandi eventi, o poco prima o poco dopo, ed ecco che le tariffe sono più basse, in alcuni casi crollano“, secondo quanto ha dichiarato al quotidiano di via Solferino un anonimo manager di una compagnia Low cost. (Continua a leggere dopo la foto)

Quando, dove e a che prezzo

Le tariffe più convenienti sono lontane dai momenti di picco, dunque, come il venerdì, la domenica e il lunedì, oppure le festività o, ancora, il "ponte" del primo maggio, i grandi eventi sportivi e musicali, insomma "uscire dalla logica del gregge", dice con una formula efficace il manager contattato per l'inchiesta del quotidiano milanese. Svelato questo primo "trucchetto", scopriamo le mete e le date più convenienti. Nel periodo che va dal primo aprile al 31 ottobre 2024 le sette low cost analizzate hanno messo in vendita più di 50 milioni di sedili su voli interni all'Italia o tra Italia ed Europa. Di questi, come riportato dal Corriere, 20,6 milioni di biglietti costano al massimo 29,99 euro. Più della metà dei sedili low cost li offre Ryanair, il cui amministratore delegato, Michael O'Leary, ha rivelato che al momento le tariffe più convenienti si trovano "martedì e la seconda settimana di maggio". D'estate i biglietti sono più costosi, ovviamente, ma secondo l'analisi Ryanair al momento sta mettendo in vendita 2 milioni di sedili al mese a luglio, agosto e settembre, a meno di 20,99 euro. Il minimo che si trova sui voli Ryanair è 14,98 euro, il prezzo più basso con easyJet è 17,49 euro, con Vueling si parte da 19,99 euro e con Volotea da 24 euro. Wizz Air mette a disposizione biglietti a 10,99 euro nei mercati con più concorrenza.

Non c’è tempo da perdere

Non c’è tempo da perdere per non rischiare di perdersi i posti, le date e le destinazioni migliori, e non solo da aprile a ottobre.