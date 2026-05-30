“Bimbo chiuso in auto sotto il sole”: intervengono i carabinieri e trovano la scena tremenda

Una situazione di emergenza si è verificata a Brendola, in provincia di Vicenza, dove un bambino di un anno è rimasto chiuso accidentalmente all’interno di un’automobile esposta al sole. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze gravi, evidenziando ancora una volta i rischi legati alla presenza di soggetti vulnerabili in veicoli chiusi con temperature elevate.

Il caso si è risolto positivamente, ma rappresenta un monito importante sull’attenzione da riservare a queste situazioni critiche.

Il blocco involontario della chiusura centralizzata

Secondo le ricostruzioni, la nonna del bambino aveva parcheggiato l’auto e, per un breve momento, ha affidato le chiavi al nipote mentre si spostava per aprire la portiera dall’altro lato del veicolo.

In questo lasso di tempo, il bambino ha premuto inconsapevolmente il pulsante del telecomando della chiusura centralizzata, provocando il blocco immediato delle portiere. Le chiavi sono cadute all’interno dell’abitacolo, impedendo l’apertura dall’esterno.

Con il veicolo esposto direttamente ai raggi solari e le temperature in rapido aumento, la situazione è divenuta potenzialmente pericolosa in pochi minuti.

La nonna ha prontamente contattato il 112, attivando così l’intervento delle autorità competenti.

Intervento dei carabinieri per la messa in sicurezza

Sul posto sono giunti rapidamente i carabinieri di Brendola, che hanno subito iniziato le operazioni volte a tutelare la sicurezza del bambino.

Gli operatori hanno operato in sinergia: uno ha creato una piccola apertura nel finestrino per favorire il ricambio d’aria all’interno dell’abitacolo, mentre un altro ha monitorato costantemente le condizioni del piccolo, pronto a intervenire in caso di emergenza.

È stato inoltre predisposto un intervento di emergenza con la possibile rottura del vetro posteriore, da attuare se si fossero rilevati peggioramenti nelle condizioni del bambino.

Arrivo dei vigili del fuoco e apertura del veicolo

Pochi minuti dopo sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno utilizzato strumenti tecnici specializzati per intervenire senza causare danni al minore.

Grazie alla fessura creata dai carabinieri, i pompieri sono riusciti a sbloccare la portiera e ad aprire l’auto in sicurezza.

Il bambino è stato liberato e affidato alla nonna e ai genitori, giunti nel frattempo sul luogo dell’incidente. Fortunatamente, il piccolo è stato trovato in ottime condizioni di salute, senza segni di malessere dovuti all’esposizione al calore.

Conclusione dell’intervento e messaggio di prevenzione

Le operazioni di soccorso si sono concluse con successo grazie al coordinamento tra carabinieri e vigili del fuoco, la cui rapidità ha evitato potenziali conseguenze gravi per il bambino.

La famiglia ha espresso il proprio ringraziamento agli operatori intervenuti, sottolineando l’importanza della loro professionalità e tempestività.

Questo episodio, avvenuto a Brendola, richiama l’attenzione sull’importanza di adottare precauzioni per evitare che bambini restino chiusi in automobili, specialmente in condizioni climatiche avverse e in casi di blocco delle portiere.