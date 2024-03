Una tragedia incredibile quella accaduta nella zona industriale Linz, nel Tirolo Orientale: un bambino di cinque anni è precipitato dalla finestra al quarto piano della casa in cui viveva con i genitori ed è morto. A trovare il corpo e lanciare l’allarme è stata una passante. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di sabato, intorno alle 16.30.

Il piccolo è precipitato dal 4 piano

Terribile la scena che si è presentata agli occhi della passante: il bambino era immobile sul marciapiede e non dava segni di vita. La donna ha immediatamente allertato i soccorsi e il piccolo è stato prontamente trasportato al MedCampus IV del Kepler University Hospital, dove, nonostante gli sforzi dei medici, è stato dichiarato deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Il tragico incidente

La polizia ha rivelato che l’esatta dinamica dell’incidente è ancora argomento d’indagine, e che stanno cercando di comprendere come sia potuto accadere un evento così devastante. La famiglia del bambino, sotto choc per l’accaduto, sta ricevendo assistenza psicologica per far fronte a questa perdita inimmaginabile. Al momento, i genitori non sono stati in grado di fornire la loro versione dei fatti.