Bimbo di otto ucciso da un’auto

Natale tragico. Giocava in strada quando un’auto lo ha travolto e ucciso. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a un bimbo di appena otto anni. L’incidente è avvenuto sulla statale 90, a pochi chilometri da Foggia, in località Borgo Segezia, in zona senza illuminazione e caratterizzata dalla presenza di alcune masserie e poderi di campagna.

La conducente dell’automobile che ha travolto il piccolo si è subito fermata a prestargli soccorso. La vittima, che stava giocando sul ciglio della strada in aperta campagna, è stata subito trasportata al policlinico Riuniti di Foggia dove è morto poco dopo il suo arrivo.