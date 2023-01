Bimbo nel pozzo, non c’è più speranza

I soccorsi, durati oltre 100 ore, si sono rivelati inutili: Nam, il bambino vietnamita di 10 anni intrappolato in un pozzo di 35 metri, vicino a un cantiere nella provincia del delta del Mekong, è morto. Vano ogni tentativo di salvare il piccolo, intrappolato nella cavità da 4 giorni. Le autorità ne hanno comunicato il decesso, stabilendo che “il bimbo è morto e stiamo cercando di recuperare il corpo”, ha detto il vicepresidente della provincia meridionale di Dong Thap, Doan Tan Bu.

Il bimbo era precipitato nella cavità per cercare scarti di ferro, l’intero paese si era fermato seguendo con apprensione la vicenda e l’immediata gara contro il tempo dei soccorritori. Ma Thai Ly Hao Nam, questo il suo nome completo, non ce l’ha fatta: ha resistito quattro giorni, ma nella caduta aveva riportato ferite che non gli hanno lasciato scampo.