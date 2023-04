L’ideologia transgender sarebbe diventata talmente di moda da essere ormai inarrestabile? Non sembra proprio che sia così, almeno per quanto riguarda l’esperienza vissuta dalla Budweiser, l’azienda americana nota per la produzione di birra. La decisione di avvalersi della collaborazione della influencer transgender Dylan Mulvaney per fare pubblicità alle lattine di Bud Light si sta infatti rivelando un boomerang. Sui social è montata la protesta contro l’ideologia cosiddetta ‘woke’, contrapposta al classico vecchio patriottismo e stelle e strisce. E così è partita una campagna di boicottaggio contro la Budweiser.

Pubblicità della birra con la transgender: bufera sulla Budweiser

Contro la pubblicità della birra light della Budweiser si è mosso anche il cantante ultra conservatore Kid Rock, il quale ha pensato bene di pubblicare un video sui social in cui imbraccia un fucile per sparare sulle tanto odiate confezioni di birra pubblicizzate dalla transgenger Dylan Mulvaney. Le proteste sono state talmente veementi che l’azienda ha deciso di cercare di rimediare mandando in onda uno spot di segno opposto, totalmente patriottico, in cui si vedono i suoi tradizionali cavalli Clydesdale che galoppano dalla costa orientale a quella occidentale, passando davanti agli edifici più emblematici degli Usa e a persone che alzano la bandiera.

La Budweiser cerca anche di giustificarsi affermando che “non intendevamo essere parte di una discussione che divide la gente”. Oltre alla pubblicità della birra, però, l’involontaria protagonista di questa vicenda è l’influencer transgender. Dylan Mulvaney ha 26 anni e fa parte di una ricca e potente famiglia di San Diego, in California. Il nonno era un noto avvocato e banchiere. Anche il padre James era un banchiere, con un passato poi superato di dipendenza da droga e alcol.