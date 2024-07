Biscotti al supermercato, ecco quali sono i migliori. La classifica del gambero rosso

Da decenni, i biscotti sono un elemento fondamentale della colazione nelle case italiane. La loro varietà è tale da soddisfare ogni palato e gli scaffali dei supermercati sono pieni di diverse offerte e marche. Ma quali sono i migliori? La rivista Gambero Rosso ha risposto a questa domanda stilando una classifica basata su criteri molto precisi. Sono diversi, infatti, i parametri da considerare quando si sceglie un biscotto, incluso il prezzo.

La degustazione ha valutato l’aspetto visivo, olfattivo, il gusto, la consistenza e la prova d’inzuppo nel latte freddo. Ecco la classifica, dal primo all’ultimo posto.

Al primo posto troviamo gli Abbracci, con questa motivazione: “La forma è elegante, il colore brillante e invitante. I due gusti – cacao e panna – sono ben distinti all’olfatto, si percepiscono sfumature di burro e il profumo è persistente. Il gusto è pieno, vivace, un po’ infantile e accattivante al punto giusto. La prova d’inzuppo è imbattibile: alcuni preferiscono gustare i due lati separatamente, altri immergono l’anello nel punto di congiunzione dei due colori, ma in ogni caso la frolla è perfetta per essere immersa e reimmersa più volte nella tazza. Non c’è dubbio: gli Abbracci sono i campioni della colazione”. Il punteggio? Altissimo: 90/100.

Al secondo posto i Pan di Stelle: “L’aspetto del biscotto è iconico, con le numerose stelline e gli zuccherini sulla base di frolla al cacao, la consistenza è soddisfacente, fragrante al punto giusto e solubile quanto basta per essere intinta nel latte. Meno convincente l’olfatto, con sentori di cacao bruciato e note tostate un po’ sgraziate”. Il punteggio? 70/100.

Al terzo posto troviamo le Gocciole Pavesi: “Biscottoni compatti dalla superficie un po’ irregolare, con gocce di cioccolato distribuite in modo poco uniforme. All’olfatto si percepiscono note di cacao e burro, il gusto dolce è ben evidente, l’impasto è scioglievole, particolarmente indicato per l’inzuppo. Alla fine si avverte una nota alcolica, ma in generale sono biscotti piacevoli e golosi”. Il punteggio? 69/100.

Ex aequo al quarto e quinto posto ci sono gli Oro Saiwa e gli Ottimini con riso e mais Divella (€1.70 per un pacco da 400 grammi). Punteggio 65/100.

Al sesto posto troviamo i Molinetti Mulino Bianco con 57/100, quasi sufficienti, ma non abbastanza.

Chiudono la classifica i Nascondini Mulino Bianco (Voto: 55/100), le intramontabili Macine Mulino Bianco (Voto: 52/100), i Tarallucci Mulino Bianco (Voto: 50/100), e i Gran Cereale classico Barilla (Voto: 49/100).

Un discorso a parte meritano i Kinderini Ferrero (fuori gara) perché entrati nel mercato da pochissimo: Voto: 80/100.

In conclusione, gli Abbracci sono i vincitori indiscussi della colazione italiana.