Black Friday, tutto quello che devi sapere a riguardo: quando inizia, come funziona e quanto dura

Il Black Friday si avvicina rapidamente, portando con sé un’ondata di entusiasmo per gli acquisti, sia online che nei negozi fisici, anche in Italia. Questo periodo è visto come un’occasione perfetta per fare affari e prepararsi ai regali natalizi. I rivenditori promuovono offerte che sembrano imperdibili, promettendo risparmi significativi su una vasta gamma di prodotti. Tuttavia, ci si domanda spesso se gli sconti proposti siano davvero così vantaggiosi come sembrano o se si tratti solo di una strategia di marketing ben orchestrata. Per evitare brutte sorprese, è essenziale sapere come distinguere le promozioni autentiche da quelle ingannevoli e verificare l’affidabilità dei siti dove si acquistano i prodotti. Altroconsumo ha offerto utili suggerimenti per aiutare i consumatori a muoversi in modo più sicuro durante questo frenetico periodo di shopping.

Il termine “Black Friday”, che significa letteralmente “venerdì nero”, è stato coniato negli Stati Uniti per indicare il giorno successivo al Thanksgiving Day, la festa del Ringraziamento celebrata ogni quarto giovedì di novembre. La tradizione risale al 1863, quando il presidente Abraham Lincoln istituì ufficialmente la ricorrenza. Il giorno seguente, ovvero il Black Friday, è diventato negli anni sinonimo di grandi sconti e promozioni, inizialmente diffusi soprattutto negli e-commerce. Oggi, però, l’iniziativa coinvolge anche i negozi fisici, abbracciando praticamente ogni categoria merceologica. Questo fenomeno, che è diventato un appuntamento globale, trasforma l’intera settimana che lo precede in una maratona di offerte, con un crescendo di promozioni che culmina il venerdì e spesso si protrae fino al lunedì successivo, noto come Cyber Monday, una giornata dedicata agli sconti tecnologici.

Quest’anno, il Black Friday cade il 29 novembre 2024. Le promozioni ufficiali iniziano allo scoccare della mezzanotte di quel giorno e terminano a fine giornata, ma molte aziende anticipano gli sconti già dalla settimana precedente. A partire da lunedì 25 novembre 2024, sarà possibile trovare promozioni su prodotti di ogni genere. Inoltre, come sempre più spesso accade, le offerte continuano anche dopo il Black Friday, fino a raggiungere il Cyber Monday del 2 dicembre, quando l’attenzione si concentra su dispositivi elettronici e altri articoli tecnologici. Questa espansione temporale delle promozioni rende il periodo ancora più attrattivo per i consumatori, ma anche più insidioso, poiché richiede una maggiore attenzione per non cadere vittime di promozioni ingannevoli.

Un aspetto cruciale da considerare durante il Black Friday è la trasparenza degli sconti. Per legge, il prezzo originale del prodotto deve essere chiaramente indicato, mostrando il valore più basso a cui l’articolo è stato venduto nei 30 giorni precedenti. Questo aiuta i consumatori a verificare se la riduzione di prezzo sia effettiva. Altroconsumo sottolinea l’importanza di confrontare il prezzo scontato con quello precedente per valutare se l’acquisto sia realmente conveniente. “Solo così si può capire se lo sconto è autentico e se vale la pena approfittarne”, spiegano gli esperti. Monitorare i prezzi in anticipo e affidarsi a rivenditori conosciuti e affidabili sono strategie fondamentali per fare buoni affari e evitare di incorrere in truffe durante questo evento commerciale di portata mondiale.