Blanco devasta il palco. L’Ariston si ribella

Blanco canta la sua nuova hit, ‘L’isola delle rose’, ma ci sono problemi tecnici e smette di cantare distruggendo i fiori sul palco. Scivola anche. Cade. Il pubblico di Sanremo fischia. Amadeus vuol far ricantare Blanco e chiede silenzio, ma prosegue il coro di boooh. “Magari non vi è piaciuto quello che avete visto e lo comprendo, se tu desideri tornare al termine della gara a cantare sei il benvenuto. Era dai tempi di Bugo e Morgan che non vivevo un momento così. Almeno lì c’era Fiorello. Gianni sta calmando Blanco”, così il conduttore si rivolge all’artista, mentre sul palco sale Gianni Morandi che comincia anche a pulire.

Blanco devasta il palco di Sanremo

“Non sentivo la mia voce in cuffia e allora ho voluto divertirmi comunque”, ha provato a giustificarsi l’artista, non riuscendo però a calmare i più esagitati in platea. “Capita, gli è partita la sciabbarabba. – aggiunge intanto il conduttore di Sanremo – Meno male che non ti ho portato dei fiori. Hai combinato un guaio, figlio mio. Mettiamo tutto apposto ora, se vorrai, potrai ricantarla con la voce. Loro sono arrabbiati perché si sono chiesti: ‘Perché ha spaccato i vasi e distrutti i fiori?’”. E Morandi rincara la dose: “Con tutta la bella musica che abbiamo ascoltato questa sera vedrai che domani si parlerà solo di questo”.

Poi, dopo la pausa pubblicitaria, Amadeus annuncia: “Blanco non ricanterà questa sera, non ci sono le condizioni”. E dal teatro Ariston si alza una vera e propria ovazione. I social intanto si scatenano. “Dai ma fa parte dello show! – qualche coraggioso prova anche a difendere Blanco – Come ogni artista, è un’esibizione. Tutto questo dramma per dei fiori che sicuramente erano lì per far parte della scenografia! Penso sia molto peggio l’accanimento e fischi del pubblico ad un ragazzo che è sul palco, bah”. Ma la maggior parte delle reazioni sono negative.

Le reazioni dei social contro Blanco

“Che vergogna ! Ti sei divertito solo tu”, protesta qualcuno. “Chiedere scusa e magari mettersi a pulire no?”, si rivolge a Blanco un altro. “Buffone!”, sentenzia un altro ancora. “Distruggere una scenografia non è divertirsi, e non è da artista, sei solo un pagliaccio fatto e finito! Datti all’agricoltura va là!”, lo incalzano. “Complimenti per la tua performance a Sanremo, sei un buffone!”, ribadisce un altro hater. “Eri il mio cantante preferito ma dopo quello che hai fatto a Sanremo un po’ mi sei scaduto”, commenta deluso un fan. Ma gli attacchi all’artista non si contano.

