Blitz delle Forze dell’Ordine a Caivano: sequestrati droghe, armi e denaro…

Un vasto dispositivo di controllo si è scatenato dall’alba nel quartiere Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, luogo dove due giovani cugine hanno tragicamente subito violenze sessuali di gruppo. La vasta operazione ha coinvolto oltre 400 operatori tra polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e unità specializzate come la Scientifica, unità cinofile antidroga e un elicottero del Reparto Volo.



Per la prima volta, le diverse forze dell’ordine hanno agito in simultanea in un controllo straordinario ad alto impatto, estendendo le perquisizioni anche nelle località limitrofe. Oltre alla ricerca dei responsabili delle violenze, sono stati effettuati controlli amministrativi per verificare il rispetto del codice della strada e delle condizioni di salubrità ambientale ed igienico-sanitaria degli immobili, con l’ausilio anche della polizia metropolitana.



Il blitz ha portato al sequestro di ben 30mila euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite, 150 proiettili, incluso munizioni per Ak47, e una molotov. Sono state sequestrate anche due armi sceniche.



L’attenzione delle forze dell’ordine è stata successivamente catturata da un appartamento di via Atellana, trasformato in una piazza di spaccio. La 28enne residente è stata fermata dopo un’operazione sotto copertura, durante la quale sono stati sequestrati oltre 10mila euro in contanti. Pur non avendo trovato droga nell’abitazione, una perquisizione più approfondita ha rivelato che la donna aveva nascosto alcune dosi di crack nelle sue parti intime. La pusher è stata immediatamente arrestata e trasferita al carcere di Pozzuoli, ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria.



Questo intervento dimostra l’impegno incessante delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e giustizia nelle nostre comunità. Le indagini sono in corso e ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.