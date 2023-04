Blitz “ecoidiota” a Roma: liquido nero nella fontana della Barcaccia

Il 1° Aprile, a Roma, un gruppo di attivisti ha portato a termine un nuovo blitz, questa volta alla Fontana della Barcaccia, in Piazza di Spagna. Tre persone, due uomini e una donna, hanno versato un liquido nero nella vasca della fontana, provocando danni alla struttura. I tre attivisti sono stati fermati dai carabinieri del Nucleo Informativo e dal personale della polizia di Roma Capitale. Al momento la loro posizione è sotto esame da parte delle autorità competenti, e rischiano denunce per danneggiamento.

>>>>>> Il blitz al Senato



Secondo le prime informazioni, i tre attivisti appartengono al gruppo “Ultima Generazione“, che ha pubblicato un video su Twitter con il commento “È assurdo che questo gesto vi scandalizzi, quando stiamo vivendo un’emergenza siccità che mette in crisi l’agricoltura, la produzione di energia… insomma la nostra stessa sussistenza, e ci sono dei responsabili”.

https://twitter.com/ultimagenerazi1/status/1642110335665463296?s=46&t=UeOrSZxPwdeyeGZ4rtiggQ

L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, ha condannato il gesto definendolo “da ecoidioti”, affermando che “Usare un monumento come sfondo per propagandare le proprie idee, con il risultato però di rischiare di danneggiare, anche seriamente, quello stesso monumento è un atto da ecoidioti. Un gesto insensato che condanno nettamente. I monumenti, infatti, non sono palcoscenici o quinte teatrali, bensì opere delicate che hanno bisogno di essere trattate con attenzione e rispetto”.



Le autorità competenti sono già al lavoro per minimizzare i danni e identificare i responsabili di questo gesto vandalico. Si tratta di un ennesimo episodio di attivismo estremo che sta suscitando forte preoccupazione tra le autorità e la popolazione romana.