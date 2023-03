Bollette, da aprile buone notizie

Il prezzo del gas sul mercato europeo è in forte calo, e questa tendenza si sta ora ripercuotendo sulle bollette per le famiglie e le piccole imprese. Dal primo aprile al 30 giugno 2023, infatti, le tariffe dell’elettricità diminuiranno del 55,3%. Questo è il risultato di vari fattori, tra cui una riduzione della domanda europea, una ripresa contenuta della domanda asiatica di gas naturale liquefatto, e la ripresa dell’operatività di nuovi terminali di liquefazione negli Stati Uniti e di rigassificazione in Europa. Inoltre, le temperature miti dell’inverno appena trascorso hanno favorito un limitato utilizzo degli stoccaggi europei.



Tutti questi elementi hanno portato alla riduzione dei prezzi all’ingrosso del gas, e questa tendenza si sta ora trasferendo anche ai consumatori finali, grazie ad un sistema regolatorio che funziona bene. Il presidente di Arera, Stefano Besseghini, ha dichiarato che siamo in un passaggio nuovo e delicato di questa lunga crisi, ma che dobbiamo mantenere la focalizzazione sugli impegni presi e sull’implementazione delle scelte fatte.



Questa notizia è senz’altro positiva per le famiglie e le piccole imprese, che vedranno ridotti i costi dell’energia elettrica nei prossimi mesi. Tuttavia, è importante sottolineare che questa situazione è il risultato di una congiuntura particolare, che potrebbe cambiare in futuro. È quindi importante che i governi e le istituzioni continuino ad investire nella diversificazione delle fonti energetiche e nel miglioramento delle infrastrutture, in modo da garantire un approvvigionamento stabile e sostenibile di energia per tutti.