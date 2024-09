Bollette gas, le nuove offerte in arrivo entro il 30 settembre per chi non è ancora passato al mercato libero

Per chi non ha ancora effettuato il passaggio al mercato libero dopo la fine della tutela del prezzo, sono in arrivo offerte sulle bollette del gas destinate a clienti non vulnerabili, incluse famiglie e condomini. Grazie alla proroga della cosiddetta offerta “Placet in deroga“, proposta dall’Autorità per l’Energia, le Reti e l’Ambiente (Arera), questi utenti potranno usufruirne fino a tutto il 2025. Questa misura è pensata per accompagnare i consumatori nella transizione al mercato libero, che è diventata effettiva a fine 2023.

Il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini, ha spiegato che la proroga è stata decisa per “concedere più tempo ai clienti di fare una scelta più consapevole e permettere loro di partecipare in maniera più attiva alle dinamiche del mercato libero”. Grazie alla Placet in deroga, i clienti avranno la possibilità di confrontare più agevolmente le condizioni economiche e contrattuali offerte dagli operatori.

L’offerta Placet in deroga prevede condizioni economiche e contrattuali definite dall’Arera, mentre la componente fissa annuale (Pfix) viene determinata dal fornitore. Questa formula è stata pensata per i clienti che non hanno ancora scelto un operatore sul mercato libero dopo la cessazione delle tutele sui prezzi.

Entro il 30 settembre, i venditori dovranno inviare ai clienti interessati una comunicazione separata dalla bolletta. Questo avviso proporrà il rinnovo delle condizioni economiche più vantaggiose tra la Placet in deroga (che consente al venditore di determinare solo la componente fissa di commercializzazione) e la Placet ordinaria (che permette al venditore di definire sia la componente fissa che quella variabile).

Nel caso in cui non ci siano variazioni rispetto alle condizioni economiche attualmente applicate, il rinnovo potrà essere comunicato direttamente nella prima bolletta utile, senza l’invio di una comunicazione separata. Le nuove condizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2025 e saranno valide per 12 mesi, a meno che il cliente non decida di sottoscrivere un’offerta diversa sul mercato libero.