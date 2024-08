CASTEL DEL RIO (Bologna) – Due scosse sismiche hanno colpito oggi la zona di Castel del Rio, in provincia di Bologna, secondo quanto riferito dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La prima scossa, di magnitudo 2.9, è stata registrata alle 04:35 del mattino, con epicentro situato a 4 chilometri dal comune. La seconda scossa, di magnitudo 3.2, è stata rilevata alle 13:34, con epicentro a 6 chilometri dal centro cittadino e a una profondità di 21.8 chilometri. Nonostante la maggiore intensità della scossa delle 13:34, al momento non si registrano danni a persone o strutture.

Tuttavia, gli abitanti della zona hanno vissuto attimi di paura e ansia, preoccupati per eventuali ripercussioni. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione, invitando la popolazione alla cautela, pur rassicurando che al momento non ci sono motivi di allarme. I sismologi dell’Ingv proseguono nell’osservazione dell’area per identificare eventuali repliche o ulteriori attività sismiche. Castel del Rio, come molti altri comuni dell’Appennino tosco-emiliano, si trova in un’area ad alto rischio sismico, e questo episodio evidenzia ancora una volta la necessità di essere pronti a gestire situazioni di emergenza.