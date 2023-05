Ieri sera, tre giocatori sono rimasti feriti a causa del lancio di una bomba carta in un centro sportivo alla periferia est di Roma, precisamente in via della Capanna Murata 120, nella zona di Casilino. Dopo una partita di calcio amatoriale, del materiale esplodente è stato lanciato contro i giocatori della squadra perdente e tre di loro sono rimasti feriti, anche se non in modo grave.



Uno dei feriti è un uomo di 37 anni che ha riportato abrasioni e scottature al braccio e al petto ed è stato portato al Policlinico Tor Vergata per ricevere le cure necessarie. Un altro giocatore è stato trasportato all’ospedale di Frascati per curare le ferite al braccio e al viso, mentre la terza persona coinvolta non ha avuto bisogno di cure mediche.



L’attacco con la bomba carta è stato un atto di violenza inutile e grave, che ha ferito tre persone innocenti. Le autorità stanno indagando per trovare i responsabili di questo brutale attacco e portarli alla giustizia