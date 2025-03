Bomba in stazione. Interrotti i collegamenti ferroviari. Le autorità: “Evitate gli spostamenti”

Nella mattinata del 7 marzo 2025, una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stata rinvenuta nei pressi dei binari che conducono alla stazione Gare du Nord di Parigi. L’ordigno è stato scoperto intorno alle 4 del mattino durante lavori di manutenzione nella zona di Saint-Denis, a circa 2,5 chilometri dalla stazione. A seguito del ritrovamento, le autorità hanno disposto l’interruzione immediata del traffico ferroviario, coinvolgendo sia i treni ad alta velocità nazionali che quelli internazionali, inclusi i servizi Eurostar diretti a Londra, Bruxelles e Amsterdam.

Travelers wait as police officers patrol inside the Gare du Nord train station at the 2024 Summer Olympics, Friday, July 26, 2024, in Paris, France. Hours away from the grand opening ceremony of the Olympics, high-speed rail traffic to the French capital was severely disrupted on Friday by what officials described as “criminal actions” and sabotage. (AP Photo/Mark Baker)

Anche i treni regionali TER e quelli suburbani RER hanno subito sospensioni o ritardi significativi. La compagnia ferroviaria nazionale francese, SNCF, ha comunicato che il traffico resterà bloccato fino a metà mattinata, su indicazione delle autorità. «Invitiamo i viaggiatori a rimandare il loro viaggio», si legge nella nota ufficiale.

Gare du Nord, una delle stazioni ferroviarie più trafficate al mondo, gestisce annualmente circa 214 milioni di passeggeri. La scoperta dell’ordigno ha causato notevoli disagi, con numerosi viaggiatori bloccati e costretti a cercare soluzioni alternative. Le autorità hanno prontamente inviato sul posto una squadra di artificieri per procedere al disinnesco della bomba, operazione che si prevede possa protrarsi fino al pomeriggio, causando ulteriori ritardi e cancellazioni. Il ministro dei Trasporti francese, Philippe Tabarot, ha assicurato che le squadre specializzate stanno lavorando alacremente per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile, garantendo la sicurezza dei cittadini. Ha inoltre avvertito che il traffico ferroviario sarà pesantemente influenzato per tutta la giornata, con una ripresa parziale prevista nel pomeriggio.

I passeggeri sono stati invitati a modificare i loro piani di viaggio e a consultare gli aggiornamenti forniti dalle compagnie ferroviarie. Sebbene il ritrovamento di ordigni inesplosi risalenti ai conflitti mondiali non sia raro in Francia, è insolito che ciò accada in un’area così densamente popolata e cruciale per le infrastrutture di trasporto. Questo incidente sottolinea l’importanza delle operazioni di bonifica bellica e la necessità di piani di emergenza efficaci per minimizzare l’impatto sulla popolazione e sui servizi essenziali.