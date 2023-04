Bonolis e Bruganelli si separano? La risposta della coppia è epica

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, una delle coppie più amate dello spettacolo italiano, sono al centro delle voci di una presunta rottura dopo 25 anni di matrimonio. La notizia è stata lanciata da Dagospia, il noto sito di gossip di Roberto D’Agostino, ma è stata prontamente smentita dalla stessa coppia attraverso un video pubblicato sulla pagina Instagram di Sonia Bruganelli.



Nel video, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli appaiono seduti a bordo di una piscina, probabilmente durante una vacanza, e affrontano le voci di una presunta crisi con ironia. Bonolis afferma: «Siamo in difficoltà, ora che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo sito oppure non ci separiamo e lo mandiamo a quel punto al lastrico perché è un sito di “fregnacce”… C’è un dilemma morale». Sonia Bruganelli aggiunge con un sorriso: «Vabbè, pensiamoci… Ce l’hanno detto adesso, dovremmo parlarne con figli e famiglia nel caso fosse… Magari prima che dessero le informazioni questi siti. A oggi non c’è una conferma e non c’è una smentita, non c’è niente… Il destino parlerà».



Nel finale del video, Paolo Bonolis lancia una frecciata ai gossipers dicendo: «Fatevi i c***i vostri», evidenziando la loro volontà di tenere la loro vita privata lontana dai rumors e dalle speculazioni dei media.



La coppia Bonolis-Bruganelli è conosciuta per la loro lunga e solida relazione, durata ben 25 anni, e sono considerati uno dei “coppioni” dello spettacolo italiano. Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo e Sonia Bruganelli, ex ballerina, si sono conosciuti nel 1998 e si sono sposati nel 2002. Insieme hanno tre figli: Adele, Davide e Riccardo.



Nonostante le voci di una presunta rottura, il video pubblicato su Instagram da Sonia Bruganelli ha messo a tacere le speculazioni e ha dimostrato che la coppia affronta la situazione con ironia e sicurezza.