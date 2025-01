Bonus anziani: a chi spetta, i requisiti e come fare richiesta

Con l’arrivo del nuovo anno, entra in vigore una misura di sostegno economico dedicata agli anziani non autosufficienti: la Prestazione Universale, meglio nota come “Bonus Anziani”. Questo aiuto, erogato dallo Stato, mira a supportare la cura domiciliare e l’autonomia personale, evitando il ricorso a istituti di cura spesso inaccessibili per chi dispone di redditi bassi.

Come Funziona il Bonus Anziani?

La Prestazione Universale si articola in due componenti principali:

Quota Variabile – Assegno di Assistenza

Un importo mensile pari a 850 euro, destinato ai servizi di cura e assistenza. Questa quota può essere ridotta dall’INPS in caso di esaurimento dei fondi stanziati. Quota Fissa – Indennità di Accompagnamento

Un contributo invariabile, che per il 2025 ammonta a 531,76 euro mensili.

In totale, il bonus può raggiungere un massimo di 1.381,76 euro al mese, garantendo un sostegno concreto agli anziani in condizioni di bisogno.

Chi Può Beneficiarne?

I requisiti per accedere al Bonus Anziani sono stringenti e mirano a identificare le situazioni di maggiore necessità:

Età : Il richiedente deve aver compiuto almeno 80 anni .

: Il richiedente deve aver compiuto almeno . Non Autosufficienza : È richiesta una condizione di grave necessità assistenziale, certificata da apposita documentazione.

: È richiesta una condizione di grave necessità assistenziale, certificata da apposita documentazione. Situazione Economica : L’ISEE per prestazioni sociosanitarie non deve superare i 6.000 euro annui .

: L’ISEE per prestazioni sociosanitarie non deve superare i . Indennità di Accompagnamento: I beneficiari devono già percepire questa indennità o possedere i requisiti per ottenerla.

Obiettivi della Misura

L’obiettivo principale del Bonus Anziani è sostenere la domiciliarità delle cure, garantendo assistenza diretta agli anziani non autosufficienti. Questa misura evita il ricorso a istituti di cura, spesso economicamente insostenibili per le famiglie con redditi bassi, e promuove una maggiore autonomia delle persone anziane.

Risorse Stanziate e Copertura

Per il 2025, il governo ha stanziato 250 milioni di euro, una somma che consente di garantire il beneficio a un massimo di 24.500 anziani. Tuttavia, in caso di scostamenti rispetto ai fondi disponibili, l’INPS potrebbe ridurre l’importo della quota variabile per garantire la sostenibilità economica della misura.

Come Presentare la Domanda

La richiesta per accedere al Bonus Anziani può essere presentata online tramite il portale dell’INPS. È fondamentale allegare tutta la documentazione necessaria, inclusa quella relativa al livello di assistenza richiesto e all’ISEE.

Conclusione

Il Bonus Anziani rappresenta una misura significativa per il sostegno degli over 80 non autosufficienti, offrendo un aiuto concreto alle famiglie con difficoltà economiche. Grazie a questa iniziativa, sarà possibile garantire cure personalizzate e dignità agli anziani più fragili, valorizzando al contempo l’assistenza domiciliare come alternativa alle strutture sanitarie.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulla procedura di richiesta, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’INPS o contattare gli sportelli di assistenza dedicati.