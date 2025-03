Bonus Nido 2025: come funziona, chi può ottenerlo. Attenzione alle novità da conoscere

​Il Bonus Nido 2025 rappresenta un’importante misura di sostegno per le famiglie italiane con figli al di sotto dei tre anni, mirata a facilitare l’accesso ai servizi per l’infanzia e a promuovere il benessere dei più piccoli. Questo contributo economico è destinato a coprire, in parte o totalmente, le spese sostenute per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, nonché per forme di assistenza domiciliare in caso di gravi patologie croniche del bambino.

Per poter beneficiare del Bonus Nido 2025, è necessario soddisfare specifici requisiti. Il genitore richiedente deve essere cittadino italiano, di uno Stato membro dell’Unione Europea o, in alternativa, possedere un permesso di soggiorno valido se proveniente da un paese extra-UE. Inoltre, è fondamentale la residenza in Italia e la convivenza con il figlio per cui si richiede il bonus. Il bambino deve avere un’età inferiore ai tre anni e frequentare un asilo nido pubblico o privato autorizzato, oppure necessitare di assistenza domiciliare a causa di gravi condizioni di salute. Un ulteriore requisito riguarda la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida, necessaria per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), che determina l’importo del contributo spettante.​

L’ammontare del Bonus Nido 2025 varia in base alle fasce ISEE del nucleo familiare. Per le famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro, il contributo massimo annuale è di 3.000 euro, erogato in 11 mensilità da circa 272,73 euro ciascuna. Per ISEE compresi tra 25.001 e 40.000 euro, l’importo scende a 2.500 euro annui, con rate mensili di circa 227,27 euro. Infine, per ISEE superiori a 40.000 euro o in assenza di presentazione dell’ISEE, il bonus ammonta a 1.500 euro annui, corrispondenti a rate mensili di circa 136,36 euro. È importante sottolineare che, a partire dal 2025, l’Assegno Unico Universale non verrà più considerato nel calcolo dell’ISEE, una modifica che potrebbe incrementare il numero di famiglie aventi diritto al contributo massimo.​

La procedura per richiedere il Bonus Nido 2025 prevede la presentazione di una domanda all’INPS attraverso il portale online dedicato. Il genitore richiedente deve autenticarsi utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, compilare il modulo con i dati richiesti e allegare la documentazione necessaria, come le ricevute di pagamento delle rette dell’asilo nido o la certificazione medica attestante la patologia del bambino nel caso di richiesta per assistenza domiciliare. È fondamentale rispettare le scadenze stabilite dall’INPS per l’invio delle domande, al fine di garantire l’accesso al contributo per l’anno in corso. Una volta approvata la domanda, il bonus verrà erogato mensilmente, secondo le modalità indicate dal richiedente, fino al raggiungimento dell’importo massimo spettante.