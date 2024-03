Bonus psicologo rinnovato anche per l’anno 2024. E così dal 18 marzo è possibile presentare la richiesta per ottenerlo. Ma cos’è e come funziona questa misura? Come si legge nel testo, si tratta di un sostegno per “persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica”. Possibile dunque per questi soggetti intraprendere percorsi psicoterapeutici presso studi di professionisti aderenti all’iniziativa, con un bonus che può arrivare fino a 50 euro a seduta. Ma ecco nel dettaglio come funziona.

Secondo i dati pubblicati dall’Inps, nel 2022 330mila cittadini italiani hanno fatto richiesta del bonus psicologo. Ma solo il 10% delle richieste è andato a buon fine. La Legge di Bilancio 2023, che ha disposto la proroga del bonus “anche per l’anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti”, ha inoltre innalzato l’importo massimo pro-capite da 600 a 1.500 euro.

I requisiti per ottenere il bonus psicologo

Ovviamente l’importo viene assegnato a ciascuno in base all’Isee. Se inferiore a 15mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.500 euro per ogni beneficiario. Se compreso tra 15 e 30mila euro è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario. Infine, in caso di Isee superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l’importo sarà erogato fino al raggiungimento di massimo 500 euro per ogni beneficiario.

Per presentare richiesta per il bonus psicologo bisogna avere i seguenti requisiti: essere residenti in Italia e in possesso di un Isee in corso di validità con valore non superiore a 50mila euro. In presenza di un Isee non valido, la domanda non potrà essere accolta. Richieste che potranno essere presentate dal 18 marzo al 31 maggio 2024. A questa iniziativa possono ovviamente aderire tutti gli psicologi e le psicologhe regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti dell’albo ed esercitanti la libera professione.

Come presentare la richiesta

Esistono due modalità per richiedere il bonus psicologo: la prima è presentare la richiesta per via telematica, tramite Spid, Carta di identità elettronica (Cie) o Carta Nazionale dei servizi (Cns), accedendo al sito dell’Inps. La seconda consiste nel presentarla tramite il Contact Center Integrato Inps, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dal proprio gestore).A beneficiare del bonus possono essere anche più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, ovvero il 31 maggio 2024, saranno redatte le graduatorie regionali/provinciali (Trento e Bolzano) per l’assegnazione del bonus, al quale ogni cittadino potrà accedere una sola volta. Il contributo eventualmente ricevuto dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda, pena il suo annullamento.

