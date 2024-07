Bonus zanzariere 2024, ecco come ottenerlo e per quali modelli vale: tutte le informazioni

Non sopportiamo più quel fastidioso ronzio nell’orecchio la notte appena ci addormentiamo. Non sopportiamo più i pizzichi in ogni parte del corpo. Non sopportiamo più di dover applicare prodotti specifici sulla nostra pelle anche mentre siamo in casa. E allora abbiamo pensato: perché non installare delle zanzariere? È la scelta giusta, ma non tutti sanno come muoversi. Inoltre, esiste un bonus che può darci una mano, anche se non vale per tutti i tipi di zanzariere. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come ottenerlo.

Il Bonus Zanzariere: di cosa si tratta?

Luca Cartapatti e Tatiana Oneta di AltroConsumo ci aiutano a capire meglio: “Non si tratta di un vero ‘bonus’, ma di una detrazione fiscale, un incentivo sugli interventi di riqualificazione energetica di abitazioni ed edifici. Non è una nuova agevolazione, quindi, ma uno degli interventi detraibili dalle tasse che fanno parte del pacchetto Ecobonus, attivo ormai da anni”.

Quali zanzariere rientrano nel bonus 2024?

Non tutte le zanzariere sono detraibili. Per poter usufruire del bonus, le zanzariere devono rispondere a specifici criteri, rientrando nella detrazione del 50% delle spese sostenute per l’installazione di schermature solari. In pratica, oltre a fungere da barriera contro gli insetti, devono migliorare la prestazione energetica della casa schermando la luce solare. Ecco i requisiti:

Protezione di una superficie vetrata

Non essere liberamente montabili e smontabili dall’utente

Essere regolabili e dotate di marcatura CE

Dettagli sulla detrazione

La detrazione copre sia la fornitura e la posa in opera delle zanzariere, sia le eventuali opere murarie necessarie. La detrazione spetta per il 50% della spesa fino a un massimo di 60.000 euro. Tuttavia, il pagamento dei lavori deve essere anticipato dal contribuente e recuperato in 10 anni, con quote annuali uguali attraverso le dichiarazioni dei redditi.

Requisiti tecnici

Per ottenere l’Ecobonus, le schermature devono rispettare i requisiti previsti dall’Allegato M al Dlgs 311/2006. Devono essere installate su esposizioni da Est a Ovest, passando per il Sud, avere un valore del fattore di trasmissione solare totale (gtot) inferiore o uguale a 0,35, e possedere la dichiarazione di prestazione (DOP) che attesta la destinazione d’uso del prodotto e le sue caratteristiche prestazionali.

Tipi di zanzariere consigliate

Secondo AltroConsumo, le zanzariere che rientrano nel bonus sono solo quelle a schermatura solare, ma la scelta della struttura è libera. Gli esperti suggeriscono: