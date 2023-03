Lampedusa, boom di arrivi: hotspot al collasso

Oltre 2000 in sole 24 ore. E’ boom di sbarchi di migranti a Lampedusa, dove gli arrivi proseguono senza sosta e l’hotspot dell’isola è al collasso. Leggi anche >>>> Altro che blocco navale, con la Meloni è “invasione” di migranti

Solo ieri sono stati trentasei gli sbarchi, con 1.638 migranti arrivati, a cui si aggiungono le 562 persone giunte sull'isola da mezzanotte all'alba, con le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza impegnate in un vero tour de force: gli agenti italiani hanno individuato due gruppi di 46 e 41 migranti, arrivati direttamente a Lampedusa e poi bloccati alla Guitgia e a Cala Madonna.

Altri, a bordo di barchini, sono state intercettati in mare tra le 11 e le 30 miglia dalle coste dell'isola. Un gruppo composto da 103 persone, tra cui 9 donne, è arrivato direttamente al porto dell'isola. I nuovi arrivati sono stati tutti trasferiti, dopo in controlli sanitari, all'hot spot dell'Imbriacola, ormai al collasso: la situazione della struttura è insostenibile, con oltre 2500 ospiti a fronte dei 500 posti disponibili. Tutto questo nel giorno in cui a Cutro il governo ha approvato il nuovo decreto flussi.