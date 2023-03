Bufera social su Giovanni Donzelli dopo le sue dichiarazioni rilasciate in diretta tv a L’aria che tira. Lunedì 6 marzo il deputato di Fratelli d’Italia è ospite in collegamento di Myrta Merlino. La conduttrice lo incalza sulla questione migranti dopo la strage avvenuta a Cutro. Lui difende le ragioni del governo meloni parlando della necessità di “selezionare” gli immigrati. Ma prima la giornalista e poi i social network insorgono.

Giovanni Donzelli

Donzelli vuole selezionare gli immigrati

“Io sono una di quelle che non ha mai pensato neanche lontanamente che il governo volutamente ha fatto morire delle persone. – premette Myrta Merlino mentre intervista Giovanni Donzelli – Dopodiché rimane il punto che ci sono delle cose nella catena dei soccorsi che non hanno funzionato. Le dichiarazioni di Piantedosi poi hanno creato malumore non solo nell’opposizione, ma anche negli italiani che hanno sofferto molto per questa tragedia. Vogliamo capire se state ragionando su un cambio di rotta o su un cambio di toni. Al punto che Giorgia Meloni dice che va a fare un Consiglio dei ministri a Cutro”, attacca la conduttrice.

“Con pazienza, se mi lasciate parlare, vi spiego che c’è una nota ufficiale di Palazzo Chigi che dice che non c’è nessuna divergenza all’interno del governo. – precisa subito Donzelli – Poi se la volete raccontare diversamente, fatelo. Il governo è concretamente concentrato nell’affrontare i problemi. Tra cui anche fermare l’immigrazione clandestina e togliere a questi mercanti di uomini la possibilità di selezionare gli immigrati. Perché questo aiuta la mafia dei clandestini e favorisce purtroppo anche le tragedie che avvengono in mare”.

La Merlino difende i migranti

“Quindi il governo è impegnato a fermare gli immigrati clandestini. – prosegue il deputato di FdI – Tra l’altro mi permetto anche di dire che fare la lotta ai trafficanti non è solo un’esigenza della destra brutta e cattiva. Ma si è permesso di dirlo anche il Papa. Quindi non si tratta di buon senso. Noi siamo impegnati a fare questo. Le polemiche le facciamo fare alla sinistra o a qualche giornalista. Ma noi non ci caschiamo”. Le sue parole però provocano la reazione indignata della Merlino alla quale proprio non va giù il termine “selezionare”.

“Su questo abbiamo un’opinione diversa. – si difende allora Giovanni Donzelli – Se ci sono persone che scappano dalla guerra è legittimo fare richiesta d’asilo. Se ci sono persone che scappano dalla miseria, tutte non le possiamo accogliere. Quindi bisogna fare una selezione. Non solo in base alle nostre esigenze, ma anche in base alle loro condizioni di partenza”, conclude. Dichiarazioni che provocano la reazione indignata dei social. “Ma se non siamo nemmeno in grado di selezionare i deputati”, ironizza qualcuno su Twitter. “Io, invece, credo che dovremmo selezionare meglio i parlamentari”, aggiunge un altro. “In buona sostanza secondo lui dobbiamo prendere solo quelli che possiamo sfruttare adeguatamente per le nostre necessità e per i lavori che non vogliamo più fare. Gli altri si diano pace”, protesta un altro ancora.

