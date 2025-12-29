Branko, l’oroscopo del 2026: per quale segno sarà un anno cruciale

Il 2026 si presenta come un anno di trasformazioni e sfide per tutti i segni zodiacali, secondo le previsioni contenute nel nuovo Calendario astrologico 2026 pubblicato da Mondadori e firmato dal noto astrologo Branko Vatovec. Il famoso interprete delle stelle descrive un periodo ricco di occasioni, cambiamenti e momenti decisivi, invitando ciascun segno a non restare fermo ma a cogliere le opportunità che il cielo offrirà.

Branko, l’astrologo di riferimento in Italia

Branko Vatovec, nato a Capodistria nel 1944, è da decenni una figura di riferimento nel panorama astrologico italiano. Con una presenza costante in televisione, radio e stampa, il suo approccio si basa sull’interpretazione dei simboli celesti e dei loro movimenti, più che su previsioni magiche. Il suo calendario annuale è diventato un appuntamento atteso, utilizzato come guida quotidiana da molti italiani.

Segni di Fuoco: energia e cambiamenti rapidi

Ariete: spinta al cambiamento e necessità di organizzazione

Per l’Ariete il 2026 si apre con una forte spinta verso il cambiamento. Sono previste occasioni nuove e contatti con ambienti fino a ora inesplorati. La capacità di pianificare sarà fondamentale per evitare il caos, soprattutto in vista di spostamenti importanti o nuovi progetti.

Leone: l’anno dominato dall’amore

Il Leone vivrà un 2026 segnato da forti emozioni amorose. Incontri concreti per i single e un’intensa passione per le coppie caratterizzeranno il periodo, con possibili riflessi anche su decisioni importanti come trasferimenti o cambiamenti lavorativi.

Sagittario: fortuna prolungata e basi solide

Il Sagittario potrà contare su una fortuna duratura che sostiene la costruzione di progetti stabili. Decisioni prese con attenzione apriranno nuove strade professionali, consolidando il futuro.

Segni di Terra: trasformazioni e prove di coraggio

Toro: il momento di esporsi

Il Toro è chiamato a superare i propri limiti e a mettersi in gioco. Il 2026 premia chi osa e si espone, mentre chi resta nella propria zona di comfort rischia di rimanere indietro.

Vergine: svolta personale

Per la Vergine il 2026 rappresenta una svolta importante, con l’invito a mettere sé stessa al centro e a lasciare andare situazioni e relazioni che non sono più recuperabili.

Capricorno: cambiamenti profondi

Il Capricorno affronterà cambiamenti significativi in ambito familiare e lavorativo. La sua determinazione e capacità strategica saranno risorse fondamentali per superare le prove.

Segni d’Aria: concretezza e scelte oculate

Gemelli: necessità di pragmatismo

I Gemelli dovranno concentrarsi su ciò che è veramente utile, evitando dispersioni e progetti portati avanti a metà. La capacità di dire “no” diventa cruciale per evitare errori.

Bilancia: svolta professionale

La Bilancia vedrà aumentare prestigio e responsabilità, con una crescita anche nei guadagni. Sarà però necessario prestare attenzione a questioni legali e contrattuali, per gestire con lucidità il successo.

Acquario: scoperta della propria forza

L’Acquario troverà nel 2026 la possibilità di superare ostacoli con soluzioni efficaci e originali, facendo emergere una forza che potrebbe sorprendere anche sé stesso.

Segni d’Acqua: emozioni intense e decisioni nette

Cancro: trasformazioni importanti

Il Cancro vivrà un anno di trasformazioni profonde che interesseranno vari ambiti della vita, richiedendo coraggio e fiducia nel processo di cambiamento.

Scorpione: tagli netti e nuove partenze

Per lo Scorpione il 2026 sarà l’anno di chiudere definitivamente relazioni e situazioni che non funzionano più, liberandosi per ripartire con maggiore leggerezza.

Pesci: forza della pazienza con una sorpresa a febbraio

I Pesci dovranno esercitare la pazienza, attendendo il momento giusto per agire. Verso metà febbraio è prevista una svolta favorevole che potrà sbloccare situazioni importanti.

In sintesi, il calendario di Branko per il 2026 invita tutti i segni a non restare immobili, ma a cogliere le opportunità e affrontare le sfide che l’anno porterà, in un quadro di mutamenti e possibilità di crescita.