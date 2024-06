“Brioche e cornetti confezionati, se ne salvano pochissimi”: la classifica di Altroconsumo, quali evitare

Un rito immancabile nella casa di ogni italiano, quello della colazione. Con le tavole che, al sorgere del sole, si animano di tazzine fumanti piene di caffè e croissant, brioche o cornetti, a seconda delle preferenze. Prodotti che spesso acquistiamo al supermercato, magari senza interrogarci troppo sulla qualità. Scegliere la migliore tra tante confezioni, infatti, non è impresa facile.

Proprio per questo il sito Altroconsumo, specializzato in indagini di mercato, ha pubblicato i risultati di una ricerca fatta per rispondere alla domanda: “Quali sono le migliori marche di merendine confezionate?”. I risultati sono stati decisamente sorprendenti, con tanto di classifica finale.

L’ultimo test di Altroconsumo ha infatti messo in guardia i consumatori dai prodotti che si trovano sugli scaffali, sostenendo che la loro qualità non sarebbe affatto delle migliori. L’analisi, che ha preso in considerazione croissant e treccine, ha visto confrontarsi 40 marche tra le più conosciute: a ogni merendina è stato assegnato un punteggio da 1 a 100, sulla base di parametri come il valore nutrizionale, la presenza di aromi e additivi e la grandezza della porzione. I risultati dello studio di Altroconsumo sono stati pessimi: nessuno dei prodotti valutati ha infatti evidenziato una qualità ottima o buona, con valutazioni complessivamente basse. Meglio, dunque, prepararsi in casa il necessario per la colazione, quando possibile. Ecco, in ogni caso, la classifica delle marche migliori, o meglio in questo caso delle “meno peggio”.

Al vertice della graduatoria si trova il Motta Buondì (46 punti), seguito dai Croissant zuccherati Coop (45), i cornetti al miele Misura Fibre Extra (44), i Cornetti di pasta sfoglia classici Conad (44) e i Cornetti integrali Mulino Bianco (44). Ecco la classifica completa: