Bruce Willis, arriva la notizia tristissima: cosa succede all’attore

Le condizioni di Bruce Willis sembrano essere in peggioramento a causa di una demenza frontotemporale, la malattia neurodegenerativa che da oltre due anni affligge l’attore. Secondo alcune fonti statunitensi, l’attore non sarebbe più in grado di parlare o leggere.

Il quotidiano Tribune ha inoltre segnalato la presenza di gravi difficoltà motorie, anche se la famiglia non ha fornito conferme ufficiali in merito. Il riserbo è massimo, con le ultime notizie certe che risalgono ad aprile, quando era stato comunicato che la malattia era in fase di progressione, ma le condizioni di Willis risultavano ancora stabili.

Non vi sono dunque conferme dirette di un peggioramento ulteriore da parte dei familiari, ma le notizie diffuse dalla stampa hanno riacceso l’attenzione sullo stato di salute dell’attore, ritiratosi dalle scene nel 2022 dopo una lunga carriera.

Recentemente, la figlia Tallulah Willis ha condiviso su Instagram alcune foto intime che la ritraggono insieme al padre, in cui Bruce appare sorridente e sereno, mentre si tengono per mano. Questi scatti hanno suscitato grande commozione tra i fan, che da tempo non vedevano la star in contesti pubblici.

La demenza frontotemporale è una patologia neurologica degenerativa che colpisce i lobi frontali e temporali del cervello. È riconosciuta come la prima causa di demenza degenerativa in soggetti sotto i 65 anni e si manifesta con alterazioni del comportamento, del linguaggio e delle capacità di interazione sociale.

Gli esperti indicano che questa forma di demenza compromette gravemente la capacità di comunicare, risolvere problemi e ragionare, fino a compromettere progressivamente le funzioni cognitive principali. In molti casi si osserva un mutismo progressivo, perdita di empatia e difficoltà motorie.

Bruce Willis aveva annunciato il suo ritiro nel marzo 2022, dopo una diagnosi iniziale di afasia, poi evolutasi nella forma più grave di demenza frontotemporale. La famiglia, composta dalla moglie Emma Heming Willis e dalle figlie avute con Demi Moore e con la stessa Emma, ha mantenuto un atteggiamento riservato per tutelare la privacy e dignità dell’attore.

L’attore, oggi sessantanovenne, è stato una delle icone del cinema d’azione hollywoodiano. L’attenzione mediatica intorno al suo stato di salute ha suscitato una forte risposta emotiva da parte di fan e colleghi, che continuano a esprimere vicinanza e solidarietà alla famiglia in questo difficile momento.