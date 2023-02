Lo scorso 18 febbraio la famiglia di Bruce Willis ha annunciato che l’attore americano soffre di una grave forma di demenza fronto-temporale. La diagnosi iniziale di afasia era stata resa pubblica nel marzo scorso. Ma è da dicembre che le sue condizioni hanno subito un evidente peggioramento. Il comunicato dei familiari è stato poi ripreso e pubblicato su Instagram anche dalla ex moglie Demi Moore. Oggi purtroppo non arrivano buone notizie per il protagonista di Die Hard. Secondo quanto si apprende, infatti, le sue condizioni sarebbero peggiorate rapidamente.

Bruce Willis malato: l’annuncio

“Da quando nel 2022 abbiamo annunciato la diagnosi di afasia, le condizioni di Bruce sono progressivamente peggiorate e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza fronto-temporale. – lo ha reso noto qualche giorno fa la famiglia di Bruce Willis in un comunicato postato sul sito della Association for Frontotemporal Degeneration – Purtroppo le difficoltà di comunicazione sono solo un sintomo della malattia di Bruce. Questo è doloroso, ma è anche un sollievo avere adesso una diagnosi chiara”.

“La nostra famiglia vuole esprimere la più profonda gratitudine per l’incredibile manifestazione di amore, sostegno e gesti meravigliosi che tutti abbiamo ricevuto da quando abbiamo condiviso la prima diagnosi di Bruce. – si legge ancora nel comunicato condiviso da Demi Moore – Alla luce di questo, vogliamo aggiornarvi sul nostro amato marito, padre e amico, visto che ora abbiamo una comprensione più profonda di quello che sta vivendo. Purtroppo, le sfide con la comunicazione sono solo un sintomo della malattia che Bruce Willis affronta. Sebbene questo sia doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara”.

Condizioni di Bruce Willis peggiorate

Nelle ultime ore Wilfried Gliem, cugino della madre di Bruce Willis, ha rilasciato una intervista al giornale tedesco Bild per rivelare che la mamma dell'attore 67enne "non è sicura che suo figlio la riconosca ancora". Inoltre, una fonte anonima vicina alla famiglia Willis racconta al quotidiano spagnolo Marca che "le sue reazioni sono molto lente. È sempre più aggressivo e non è più possibile avere una normale conversazione con lui. Anche se questo comportamento è normale nelle sue condizioni". Insomma, Willis con il passare del tempo avrà sempre più difficoltà a ricordarsi delle persone, anche di quelle a lui più care. E poi il suo continuo nervosismo può sfociare in una aggressività sempre più violenta. E il fatto più grave è che da questa malattia non potrà mai guarire. Le sue condizioni sono peggiorate e continueranno purtroppo a farlo.