Il caso Garlasco torna sotto i riflettori con nuovi sviluppi sulle analisi forensi condotte nella villetta di Chiara Poggi. L’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, ha fornito chiarimenti importanti sull’impronta rinvenuta sotto la cosiddetta “traccia 33” e sulla ricostruzione temporale dell’aggressione, ritenendo che vi siano ancora elementi da approfondire con attenzione scientifica.

De Rensis ha sottolineato che l’impronta non è una novità assoluta, ma che le indagini attuali si distinguono da quelle del 2007 perché non escludono alcuna ipotesi. L’avvocato ha inoltre ricordato le osservazioni del generale Garofano riguardo alle tracce di sangue presenti nel salotto, che suggerirebbero una dinamica diversa rispetto all’ipotesi di un’aggressione immediata all’ingresso.

Secondo il legale, infatti, l’attacco sarebbe durato più a lungo e non sarebbe iniziato subito dopo l’apertura della porta da parte della vittima. Questo aspetto si lega anche alla nota questione dei “23 minuti” fondamentali nella ricostruzione dei fatti: De Rensis ha evidenziato come parte di questo tempo sia occupato da movimenti che sarebbero stati compiuti da Stasi, riducendo la durata possibile dell’aggressione a circa 15 minuti.

Impronta e dinamica dell’aggressione: le riflessioni dell’avvocato

L’avvocato ha ribadito la mancanza di una prova certa sull’orario di inizio dell’aggressione, contestando l’assunto della Procura di Vigevano che fissa l’inizio alle 9:12, orario in cui è stato disattivato l’allarme. De Rensis ha inoltre espresso la convinzione che sulla scena del crimine non fosse presente una sola persona, segnalando l’importanza di approfondire questa ipotesi.

Grande attenzione è stata posta sull’analisi dell’impronta trovata sul muro della villetta. Secondo De Rensis, l’altezza e la posizione dell’impronta non corrisponderebbero a quelle di una persona che scende le scale in modo naturale, suggerendo una postura differente che sarà valutata dagli esperti coinvolti nelle indagini, tra cui la professoressa Cattaneo, riconosciuta come un’autorità nel settore.

Le analisi scientifiche in corso si basano su una consulenza ampia e dettagliata, che supera per estensione quella precedente. La BPA (biologia, polizia scientifica e analisi) attuale comprende circa 300 pagine, rispetto alle 19 pagine dell’indagine originaria, e sarà cruciale per chiarire ulteriormente gli elementi emersi finora.

Sul fronte informatico, De Rensis ha evidenziato la solidità del lavoro dei periti Porta e Occhetto, mai smentito, che ha fornito dati fondamentali sull’orario di disattivazione dell’allarme, ma non sull’inizio certo dell’aggressione. Questo dato conferma la necessità di un’analisi più approfondita e cauta rispetto alle tempistiche finora considerate definitive.

Avv. De Rensis: 'I periti Porta e Occhetti hanno detto delle cose sulle quali, penso, si debbano svolgere attente riflessioni, in un senso o nell'altro.'

In studio è intervenuto anche l’avvocato Armando Palmegiani, difensore di Andrea Sempio, che ha messo in evidenza i limiti connessi all’utilizzo di materiale raccolto nel 2007, sottolineando che le analisi si basano su dati d’archivio e non su nuovi rilievi diretti.

Pur riconoscendo l’elevato livello scientifico delle attuali indagini, Palmegiani ha invitato alla cautela, soprattutto riguardo all’interpretazione dell’impronta, suggerendo che alcune informazioni sono state riportate in modo non del tutto preciso dai media.

De Rensis ha infine risposto alle critiche personali, ribadendo la trasparenza del proprio operato e auspicando sviluppi significativi nelle prossime fasi dell’indagine, specialmente con il contributo della consulenza della professoressa Cattaneo, che potrebbe rappresentare un punto di svolta scientifico e giuridico.