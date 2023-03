Caccia britannici e tedeschi intercettano aereo russo sull’Estonia

Nell’ultimo episodio di tensione tra Russia e Occidente, aerei da caccia britannici e tedeschi hanno intercettato un aereo militare russo sullo spazio aereo dell’Estonia. Si tratta di un quadrimotore da trasporto e rifornimento in volo Ilyushin Il-78 Midas che stava volando fra l’enclave russa di Kaliningrad e San Pietroburgo e ha attraversato lo spazio aereo estone senza annunciare il suo passaggio al controllo aereo di Tallinn. I caccia Typhoon, uno tedesco e l’altro britannico, lo hanno scortato fuori dallo spazio aereo estone.



Questo evento è solo l’ultimo in una serie di episodi che hanno accentuato la crisi in atto tra Russia e Occidente. L’abbattimento di un drone spia americano da parte di un jet russo nel Mar Nero ha aumentato la tensione tra Washington e Mosca, al punto da far temere un’escalation del conflitto. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito il conflitto in Ucraina “una guerra per la sopravvivenza stessa dello Stato russo” e ha rilanciato le accuse agli Stati Uniti per il sabotaggio del gasdotto Nordstream.

La versione del Pentagono

Secondo la versione del Pentagono, due caccia Su-27 russi hanno intercettato un drone di sorveglianza americano MQ-9 ‘Reaper‘ e uno di essi ne ha urtato l’elica, causandone lo schianto nel Mar Nero. Diverse volte prima della collisione, i due jet hanno volato pericolosamente di fronte al drone e vi hanno anche scaricato sopra del carburante, forse nel tentativo di danneggiarlo o accecarlo. La Russia ha invece dichiarato che i suoi jet si sono alzati in volo perché il drone volava con i transponder spenti verso il confine russo ma non hanno usato armi né sono entrati in contatto.



L’amministrazione Biden, pur condannando l’episodio e convocando l’ambasciatore russo per protestare, sembra cercare di evitare l’escalation del conflitto. L’incidente è stato inquadrato come un’intercettazione spericolata da parte dei russi. Tuttavia, la Russia ha ribadito che gli aerei americani non dovrebbero avvicinarsi al confine russo, anche se l’incidente è avvenuto nello spazio aereo internazionale.



La tensione tra Russia e Occidente sembra dunque destinata a continuare, con il rischio di uno scontro aperto tra le due potenze nucleari. La situazione rimane incerta e richiede una gestione equilibrata da parte delle autorità coinvolte, al fine di evitare conseguenze disastrose per la pace e la stabilità internazionale.