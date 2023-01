Cade dalla giostra, tragedia del tempo libero

È caduto dalla giostra delle ‘tazze rotanti’ a Frosinone schiantandosi contro le inferriate di protezione. Un 14enne è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in gravissime condizioni per ferite e lesioni alla testa.

È tuttora in pericolo di vita e la sua prognosi resta riservata. Stando a quanto si apprende, il giovane ha perso immediatamente i sensi.

Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 18 di ieri, sabato 14 gennaio, al Parco Matusa di Frosinone. Il ragazzo era insieme a un gruppo di amici con i quali era arrivato a Frosinone da Morolo, un paesino della provincia. È salito sulla giostra delle tazze rotanti e all’improvviso, non si sa ancora come e perché, è stato scagliato a terra e si è andato a schiantare contro le reti metalliche di protezione, subendo un violentissimo trauma cranico.