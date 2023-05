Caffè al bar, ecco quanto dovrebbe costare secondo un noto ristoratore: “Io lo farei pagare 2,50 euro”

Qual è il prezzo giusto per un caffè al bar? Una delle abitudini più consolidate degli italiani viene messa a rischio negli ultimi anni dal continuo aumento dei prezzi delle materie prime, dei servizi e, di conseguenza, della tazzina che viene servita milioni di volte al giorno nei locali pubblici. A far discutere è l’intervista rilasciata al Corriere della Sera da Pasquale Polito, uno dei fondatori del Forno Brisa, locale molto noto a Bologna che ha aperto cinque sedi in città. Secondo lui il prezzo attuale della tazzina di caffè è troppo basso e andrebbe aumentato anche di molto.

Prezzo del caffè: l’opinione del fondatore del Forno Brisa fa discutere

“Per un espresso, il prezzo di un euro e cinquanta non è alto”, dichiara subito senza esitazioni Pasquale Polito al Corriere. “Io lo farei pagare anche due euro, due euro e cinquanta. E non è una questione di inflazione”, aggiunge uno dei fondatori del Forno Brisa scatenando la reazione di migliaia di utenti sui social. “Se pretendiamo che cornetto e caffè siano buoni devono essere pagati il giusto prezzo. – prosegue – Noi abbiamo accordi con i produttori, paghiamo il caffè verde anche due o tre volte il prezzo di borsa. Quindi il nostro caffè non è una commodity. Stesso discorso per il grano e per il nostro pane: il prezzo di borsa non influisce sulla nostra filiera”.

“Se vuoi un prodotto responsabile dal punto di vista ecologico, che faccia bene a chi lo lavora come a chi lo mangia o lo beve, soddisfacendolo anche nel gusto, il prezzo va pagato. – insiste il fondatore del Forno Brisa – Se lo paghi un euro non ti stai prendendo la responsabilità di quel costo. E quel costo lo sta pagando qualcun altro, magari dall’altra parte del mondo lavorando in condizioni non dignitose, magari è un ragazzino che non va nemmeno a scuola. A quel prezzo io non lo bevo, il caffè”.