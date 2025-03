Caffeina Media scala la classifica dell’audience web e conquista il nono posto assoluto

15 milioni 341mila visitatori unici a gennaio 2025, con un incremento del 16% sul mese di dicembre 2024: con questo dato certificato da Comscore, l’azienda leader mondiale nell’analisi dei dati web, il gruppo Caffeina Media si conferma tra le realtà più affermate e vivaci del settore editoriale italiano, con un’audience in continua e costante crescita.

La classifica stilata mensilmente da Comscore, nella sua ultima uscita su Prima Comunicazione, assegna a Caffeina Media il 9° posto assoluto nel ranking che contempla i primi 100 media italiani per audience digitale complessiva. Davanti al gruppo guidato da Gianluca Luciano solo i “big” del settore come Citynews (prima), Fanpage (quarta), News Mediaset (quinta), tutte però realtà di ben altra dimensione.

Il risultato di Caffeina Media arriva da lontano: da oltre un decennio il gruppo di Luciano ha costruito la sua forza attraverso un attento lavoro di valorizzazione dei propri contenuti editoriali sui Social. Ne è un esempio la capofila, Caffeinamagazine.it, che grazie all’attento ascolto ed alla creativa interpretazione dell’algoritmo di Facebook si conferma di anno in anno testata regina dell’intrattenimento sui Social.

Nella classifica Comscore Caffeina Media è rappresentata dall’aggregato dei dati di audience relativi ad un’ampia gamma di siti che va dall’attualità al gossip con una predominanza di tematiche di interesse femminile.

“Questo risultato – spiega Gianluca Luciano – ci inorgoglisce e dimostra il paziente lavoro di costruzione di un’audience fedele ai nostri contenuti, rappresentata per lo più dall’universo femminile. Abbiamo costruito un ecosistema coerente che parte dalle tematiche di gossip, televisive e non, relative a personaggi e trasmissioni più di interesse del pubblico femminile generalista per poi verticalizzarsi su argomenti specifici: Luxgallery per moda e lusso, Capelli Style per bellezza e stile, Alpha Woman per tutto ciò che riguarda l’empowerment femminile e la generazione Z. Tutto questo con un potente mix fra navigazione sui siti e interazione sui social che consente di reiterare i contatti con la stessa audience molte volte durante il mese.”

Le sfide del futuro passano dalla produzione video e su questo la Caffeina Media si è presentata all’appuntamento con la Caffeina Tv che conta al momento su un notiziario quotidiano su gossip e moda e sul format di moda “Look Around”, entrambi distribuiti sulle pagine Instagram e Facebook: “Siamo ancora a qualche decina di milioni di visualizzazioni al mese – conclude Luciano – ma è solo l’inizio. Puntiamo anche sui video a bissare il successo dei prodotti tradizionali web e social.”