Calciatore e allenatore, se n’è andato così

E’ morto all’età di 82 anni Ilario Castagner. L’annuncio è stato dato sui social dal figlio Federico. “Oggi se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell’Ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papá…”.

Castagner ha legato la sua carriera al Perugia, prima da giocatore e poi da tecnico. Ha guidato il Grifone in tre occasioni, dal 1974 al 1980, dal 1993 al 1995 e nella parte finale della stagione 1998-99. In carriera è stato allenatore anche di Inter, Lazio e Milan, riportando quest’ultimo in massima serie nella stagione 1982-1983.