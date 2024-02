È morto Artur Jorge, guidò il Porto al trionfo in Coppa Campioni nel 1987. Aveva 78 anni, è stato capocannoniere con il Benfica e poi protagonista come allenatore di Porto, Psg e nazionale portoghese. È morto dopo una lunga malattia.

Una carriera stellare

Porto, Benfica, Psg, Portogallo, Svizzera e Camerun. Sono le squadre di club e le nazionali che mister Jorge ha allenato in carriera. Una carriera iniziata nel 1984, naturale prosecuzione di quella da calciatore, ruolo attaccante, avviata vent’anni prima e il cui apice è stata la vittoria della classifica cannonieri con il Benfica.

Nel 1987, dalla panchina, fu il trascinatore del Porto che si aggiudicò la Coppa dei Campioni a Vienna contro uno stellare Bayern Monaco. Ha vinto in tutto 7 campionati portoghesi, quattro da giocatore con il Benfica e tre da allenatore del Porto, prima di guidare il Psg al secondo trionfo nella massima serie francese nel 1994.